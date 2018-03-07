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Можно ли жить без скелета?
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Можно ли жить без скелета? 

Naked-Science.ru 7 марта 2018
Фото: Naked-Science.ru
Когда человек рождается, его скелет состоит из 270 костей, но со временем их число снижается (некоторые кости срастаются). И скелет взрослого состоит уже из 205–207 костей: практически всех их объединяют в единое целое суставы, связки и другие соединения. В целом, жизнь совсем без костей для человека, конечно, невозможна. Однако есть кости, без которых можно существовать. А еще следует вспомнить многих животных, которые прекрасно обходятся без «классического» скелета, имея в некоторых случаях т. н. экзоскелет — его внешний тип. Последний характерен для большинства беспозвоночных, у которых он представлен в виде раковины. Хотите узнать более подробно? Просто посмотрите наше короткое видео.
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