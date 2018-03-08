Fly Elephant: первый летающий 3D-принтер

Казалось бы, чем могут удивить производители 3D-принтеров, если уже даже жидкий металл можно использовать для печати? Но китайская компания DediBot все же смогла сделать что-то уникальное: летающий 3D-принтер Fly Elephant. Ну, или, если хотите, беспилотник со встроенной функцией 3D-печати.

Под шестью роторами Fly Elephant установлено оборудование для трехмерной печати Open-ended Additive Manufacturing (OAM), которое может выводить через специальный экструдер любой материал для трехмерной печати. Кроме того, устройство является достаточно точным и позволяет производить печать с точностью в 0,1 миллиметра.

Помимо этого, летающий 3D-принтер может работать совместно с другими такими же аппаратами. Рой таких принтеров может создавать одну деталь из разных материалов. При этом плюс такого подхода в том, что размер итогового изделия не ограничен рабочим пространством, как в большинстве настольных 3D-принтеров.

Есть у дрона и существенный недостаток: малая длительность работы аккумуляторных батарей. Но компания DediBot планирует оснастить устройство технологией беспроводной зарядки. В любом случае представленная модель является лишь тестовым образцом, и китайцы продолжают улучшать и развивать устройство, которое на данный момент кажется крайне перспективным. Только представьте: рой дронов самостоятельно «печатает» здания и иные объекты архитектуры практически без участия человека!