Ещё
Fly Elephant: первый летающий 3D-принтер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Fly Elephant: первый летающий 3D-принтер 

Hi-News.ru 8 марта 2018
Фото: Hi-News.ru
Казалось бы, чем могут удивить производители 3D-принтеров, если уже даже жидкий металл можно использовать для печати? Но китайская компания DediBot все же смогла сделать что-то уникальное: летающий 3D-принтер Fly Elephant. Ну, или, если хотите, беспилотник со встроенной функцией 3D-печати.
Под шестью роторами Fly Elephant установлено оборудование для трехмерной печати Open-ended Additive Manufacturing (OAM), которое может выводить через специальный экструдер любой материал для трехмерной печати. Кроме того, устройство является достаточно точным и позволяет производить печать с точностью в 0,1 миллиметра.
Помимо этого, летающий 3D-принтер может работать совместно с другими такими же аппаратами. Рой таких принтеров может создавать одну деталь из разных материалов. При этом плюс такого подхода в том, что размер итогового изделия не ограничен рабочим пространством, как в большинстве настольных 3D-принтеров.
Есть у дрона и существенный недостаток: малая длительность работы аккумуляторных батарей. Но компания DediBot планирует оснастить устройство технологией беспроводной зарядки. В любом случае представленная модель является лишь тестовым образцом, и китайцы продолжают улучшать и развивать устройство, которое на данный момент кажется крайне перспективным. Только представьте: рой дронов самостоятельно «печатает» здания и иные объекты архитектуры практически без участия человека!
Hi-News.ru: последние новости
Jet-HR1: робот, который поддерживает равновесие при помощи пропеллеров Ученые создали зубной датчик, который будет контролировать питание Из-за батарей Tesla треть электричества досталась австралийцам бесплатно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек82
На поверхности Луны обнаружили колесо46
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение