Компания Segway создала «умный» скутер 

Производитель электрических самокатов Segway начал прием предзаказов на двухколесный робоскутер Loomo, способный перевозить не только своего владельца, но и его вещи. Устройство может похвастаться просторной платформой для ног или небольшого груза, а также устойчивыми широкими шинами, благодаря которым скутер может легко справляться с неровными поверхностями.
Одной из особенностей Loomo является режим «преследования» — модель может неустанно ехать за хозяином и снимает фотографии и видео по команде. Для активации этого режима достаточно перевернуть установленный по центру робота тачскрин на 90 градусов. Одного заряда аккумулятора Loomo достаточно для поездки протяженностью 35 километров. На полную зарядку батареи понадобится три часа.
Управлять Loomo можно при помощи мобильного приложения. В основе скутера находится измененная версия ОС Android, которая позволяет разработчикам создавать приложения под устройство Segway и расширять его функционал. За распознавание людей отвечает 3D-камера Intel RealSense. Модель наделена и другими датчиками. Которые позволяют ей объезжать препятствия. Стоимость скутера на краудфандинговой площадке составляет $1300, в свободной продаже цена поднимется на $500.