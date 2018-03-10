Компания Segway создала «умный» скутер

Производитель электрических самокатов Segway начал прием предзаказов на двухколесный робоскутер Loomo, способный перевозить не только своего владельца, но и его вещи. Устройство может похвастаться просторной платформой для ног или небольшого груза, а также устойчивыми широкими шинами, благодаря которым скутер может легко справляться с неровными поверхностями.

Одной из особенностей Loomo является режим «преследования» — модель может неустанно ехать за хозяином и снимает фотографии и видео по команде. Для активации этого режима достаточно перевернуть установленный по центру робота тачскрин на 90 градусов. Одного заряда аккумулятора Loomo достаточно для поездки протяженностью 35 километров. На полную зарядку батареи понадобится три часа.