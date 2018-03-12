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Lightning нового поколения получит защиту от воды
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Lightning нового поколения получит защиту от воды 

Apple Insider 12 марта 2018
Фото: Apple Insider
Apple уже давно задумывается над тем, как сделать свои продукты ещё надежнее. Водонепроницаемость, начиная с iPhone 7, более прочное стекло в последних моделях iPhone — всё это говорит о том, что компания постоянно работает над долговечностью продуктов. Недавно стало известно о новой разработке в этой области — Lightning с защитой от воды, пыли и грязи.
Издание Patently Apple распространило патентную заявку, в которой показывается разработка, позволяющая безопасно заряжать iPhone даже в мокром состоянии.
Речь идет о новом поколении разъёма Lightning. Обновленный коннектор будет иметь гибкое деформируемое уплотнение, которое будет расширяться особым образом, тем самым обеспечивая полную герметизацию.
Патент описывает, что таким образом можно будет вытолкнуть всю воду, грязь и пыль, которая уже есть в разъёме устройства. На сегодняшний день неизвестно, когда выйдет этот продукт и выйдет ли вообще. Apple славится значительным количество патентов, большая часть из которых так и остались на «бумаге».
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