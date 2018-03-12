Дополненная реальность поможет саперам в поиске мин

Представители Армии США заявили, что специалисты из отдела ночного видения и электронных сенсоров саперного управления приступили к разработке дополненной реальности для саперов.

Такая технология поможет саперам в поиске мин и различных самодельных взрывных устройств на неизвестной местности.

Сейчас большинство саперов используют металлоискатели, способные обнаруживать металлические предметы на некоторой глубине под землей. При обнаружении таких предметов устройство подает сигнал, и сапер может определить размер предмета, или на какой глубине он находится.

В новой же системе металлоискатель не только оповещает сапера звуком, но и записывает значения измерений магнитного поля или вторичного магнитного поля. Устройство анализирует полученные показатели и выводит данные о местности на экран металлоискателя или на специальный дисплей на шлеме.

Изменения магнитного поля в зависимости от присутствия металлических объектов вблизи катушки при отображении кодируются цветом: черный означает, что металлических предметов не обнаружено, оранжевый — приближение к металлу, а голубой — сам предмет.

Такая функция облегчит идентификацию предмета, а благодаря датчикам данные о точном местонахождении взрывного устройства будут автоматически записываться на карту.

Устройство уже прошло первые тестирования, и теперь разработчики занимаются улучшением алгоритма распознавания разных объектов.