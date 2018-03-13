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Кольцо позволит управлять музыкой с помощью пальцев
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Кольцо позволит управлять музыкой с помощью пальцев 

TechCult 13 марта 2018
Фото: TechCult
MIDI-контроллер Wave в виде кольца — проект технологического стартапа Genki Insruments (Исландия), представленный на краудфандинговой платформе Indiegogo. В отличии от обычных колец, имеющих фиксированный размер, Wave можно надеть на палец любой толщины, благодаря специальному растягивающемуся браслету, куда вставляется основной модуль кольца.
Чтобы научиться пользоваться Wave, нужно освоить пять основных движений, которые затем потребуется «привязать» к программному обеспечению. Например, перемещая руку с кольцом справа-налево, вы измените положение регулятора громкости, а, чтобы изменить темп, необходимо просто постучать пальцем.
Начинка Wave состоит из Bluetooth-антенны, датчиков движений, батарейки, рассчитанной на 4 часа работы и специального модуля Eurorack для подключения гаджета к синтезаторам.
Wave уже успешно протестирован в сочетании с множеством цифровых аудио-приложений — Ableton Live, Logic Pro X, Pro Tools, Reaper, Bitwig, FL Studio, Studio One, Garage Band G-Stomper Studio/Rhythm и другими. При запланированных 30000 стартап уже собрал 43000 долларов. На Indiegogo Wave можно приобрести за 129 долларов.
Стоит отметить, что это далеко не первый подобный гаджет. Например, один из его предшественников — музыкальное кольцо iRing от компании Enhancia Multimedia, с помощью которого можно, жестикулируя руками, управлять звуками и эффектами.
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