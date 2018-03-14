5 обычных вещей, которые скоро запретят везде

Мир меняется с ужасающей скоростью. Привычные многим вещи исчезают за горизонтом событий: наши дети будут с удивлением смотреть на бумажные деньги, флешки и прочие мелочи. Технический прогресс крупные игроки мирового сообщества собираются поддерживать на законодательном уровне — серьезно, повседневные привычки уже совсем скоро могут принести вам массу проблем на ровном месте просто потому, что вы не уследили за новостями. Вот, к примеру, 5 привычных нам всем вещей, которые наверняка окажутся вне закона в ближайшие годы. Солярий

Согласно исследованию, результаты которого были опубликованы в медицинском издании JAMA Dermatology, именно солярии можно считать ответственными за 419 000 случаев рака кожи в Соединенных Штатах Америки. В большинстве стран солярии пытаются запретить уже сегодня, вводя возрастные ограничения на использование. Австралия и Бразилия полностью запрещают солярии несовершеннолетним, Великобритания же планирует полностью запретить их к 2030 году. Машины с дизельными двигателями

Сразу несколько крупных стран мирового сообщества, в том числе Великобритания, Франция, Китай и Индия пообещали к 2050 году полностью запретить использование автомобилей на дизельных и газовых двигателях. Конечно, до 2050 года еще далековато, но будущее определенно за электромобилями. Вождение автомобиля

В Калифорнии уже вовсю проходят испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Результаты пока настолько хороши, что власти штата всерьез задумываются о возможном запрете вождения автомобиля человеком. Футурологи уверяют, что уже к 2030 году такой закон и в самом деле может быть принят. Отказ от детской вакцинации

С каждым годом количество противников детской вакцинации только растет, что совершенно ужасно. Ложные утверждения о вызванном вакциной аутизме, религиозные убеждения и ни одного логичного обоснования — отчего-то люди не видят очевидного: не вакцинируя своего ребенка, они подвергают опасности все общество. Уже сейчас вопрос о законодательном запрете отказа от вакцинации поднимается на мировом уровне и это совершенно правильно. Лампы накаливания

Запрет на лампы накаливания мощнее 100 ватт уже реализован в России. В Европе и Америке существуют определенные стандарты производительности световых приборов, которые просто не могут поддерживать обычные лампы и потому они просто исчезают с полок супермаркетов. А вот производить такие лампы пока выгодно: скорее всего, через несколько лет их запретят полностью на законодательном уровне.