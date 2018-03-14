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Apple выпустит в продажу беспроводную зарядку AirPower в конце марта
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Apple выпустит в продажу беспроводную зарядку AirPower в конце марта 

Мир24 14 марта 2018
Фото: Мир24
Об этом пишет Digitimes, ссылаясь на источник в «яблочной» корпорации.
Как сообщается, максимальная мощность устройства составит 29 Вт. При этом максимальная мощность подобных устройств в среднем составляет 7,5 Вт. Скорее всего, AirPower будет способна заряжать сразу несколько устройств одновременно.
Напомним, презентация AirPower состоялась еще в сентябре прошлого года вместе с iPhone 8, 8 Plus и X. Тогда представители компании только анонсировали устройство, не указав цены и технические характеристики.
Добавим, что данная разработка Apple сможет работать только с устройствами, задняя панель которых сделана из стекла.
Ранее автор издания ZDNet Эдриан Кингсли-Хьюз пришел к выводу, что беспроводная зарядка оказалась вредной для батарей смартфона.
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