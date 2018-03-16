Самые странные вещи, забытые в такси

Представители сервиса вызова такси Uber рассказали о наиболее странных вещах, которые пассажиры такси забывали в автомобилях в 2017 году. В списке компании оказалось 50 пунктов. Некоторые "потери" были одушевленными.

Согласно статистике Uber, больше всего вещей в такси пассажиры оставляют по выходным. Самый пик потерь приходится на период с 23:00 до часу ночи и с пяти до семи утра.

В рейтинг наиболее распространенных потерь, по крайней мере, в США, входят мобильный телефон, кошелек, ключи, одежда, очки, сумки и вейпы.