Ещё
Самые странные вещи, забытые в такси
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые странные вещи, забытые в такси 

Вести.Ru 16 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Представители сервиса вызова такси Uber рассказали о наиболее странных вещах, которые пассажиры такси забывали в автомобилях в 2017 году. В списке компании оказалось 50 пунктов. Некоторые "потери" были одушевленными.
Согласно статистике Uber, больше всего вещей в такси пассажиры оставляют по выходным. Самый пик потерь приходится на период с 23:00 до часу ночи и с пяти до семи утра.
В рейтинг наиболее распространенных потерь, по крайней мере, в США, входят мобильный телефон, кошелек, ключи, одежда, очки, сумки и вейпы.
В топ наиболее странных потерь, составленный по итогам опроса клиентов Uber, в свою очередь, вошли:
  • Кепка-козырек из Burger King;
  • Реактивный ранец;
  • Бронежилет;
  • Сумка для транспортировки кошки;
  • "Мой брат"
  • Золотые коронки с бриллиантами;
  • Два пакета грязи с Мертвого моря;
  • Документы о разводе;
  • Свидетельство о браке;
  • Кусок пиццы;
  • Письмо от возлюбленного из тюрьмы;
  • Коробка с накладными волосами;
  • Черная складная тележка;
  • Наггетсы и большая картошка фри;
  • Дротик;
  • Розовая плюшевая свинья;
  • Зеленый шарф из шерсти альпака.
Вести.Ru: последние новости
Часы короля Фарука поставили рекорд на аукционе Christie's Корейцы создали антистрессовые наушники, в которых нельзя слушать музыку Восьмилетней мексиканке вручили премию в области ядерной физики
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек81
На поверхности Луны обнаружили колесо45
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение