Чего нельзя заказывать в китайских интернет-магазинах

Кто хотя бы раз задумывался о том, что невинный с виду товар в китайском интернет-магазине может привести на скамью подсудимых? Между тем только за последние полгода в России было рассмотрено несколько сотен административных и уголовных дел, возбужденных в отношении беспечных покупателей. Мы приводим примеры того, что ни в коем случае нельзя заказывать за границей — и перепродавать самостоятельно уж тем более.

Скрытый диктофон

Обвинение: 138.1 Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации

Наказание: открыто уголовное дело

Многие заказывают товары с китайского сайта просто потому, что они интересны и забавны. Именно так мотивировала покупку флешки со встроенным диктофоном молодая девушка из Махачкалы. Правда, таможенники ей отчего-то не поверили. Сейчас бедняжка находится под домашним арестом и ждет, чем завершится ее даже не административное, а уголовное дело.

Ручка с видеокамерой

Обвинение: 138.1 Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации

Наказание: штраф 7000 рублей

Ручка со встроенной видеокамерой, кое-как собранная на китайской мануфактуре, могла пригодиться кому угодно, только не шпиону-злоумышленнику. Однако именно таковым сочли в прокуратуре жителя Удмуртии, решившего на свою беду сделать тестю необычный подарок. Помните прошлый слайд? Нет никакой ошибки. Два совершенно разных приговора по одной и той же статье.

Сигнализация с GSM

Обвинение: 138.1 Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации Наказание: штраф 7000 рублей

Обычный парень из Волгограда устал бегать за дачным воришкой и заказал на AliExpress недорогую сигнализацию, способную при взломе отправить СМС. Работает ли устройство домовитый хозяин так и не успел узнать — его задержали прямо на почте. Два дня в СИЗО, семь тысяч штрафа.

Обвинение: Статья 16.3. КоаП РФ Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации

Наказание: Штраф: 1500 рублей

Заказывать холодное оружие из-за границы занятие довольно рискованное. Женщину из Нефтеюганска, покупавшую на AliExpress нож для мужа-охотника, задержали на почте. Формально охотничьи ножи по характеристикам под холодное оружие не подходили, однако доказать свою правоту в суде женщине не удалось.

Как не попасть под суд

Может быть, все вышесказанное и кажется какой-то безумной фантастической выдумкой — но все приговоры абсолютно реальны. По счастью, есть верный способ оградить себя от аналогичной опасности: просто перед покупкой проверьте тщательно, не входит ли ваш «подарочек» в перечень видов специальных технических средств для негласного получения информации. Это могут быть любые бытовые мелочи со встроенными диктофонами и камерами — от брелка до очков. Об оружии лучше и вовсе забыть.