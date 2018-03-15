Ещё
Кубик Рубика за полсекунды: видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Робот собирает кубик Рубика за полсекунды: видео 

Рамблер 15 марта 2018
Инженеры в США создали устройство, способное собрать известную всему миру головоломку за рекордно короткое время.
Если говорить точнее, на то, чтобы сделать все грани кубика однотонными, роботу необходимо всего лишь 0,38 секунды.
Создатели удивительной машины, аспиранты Массачусетского технологического института Джаред Ди Карло и Бен Катц, признались, что, разумеется, тренировали своего "подопечного".
Для тренировок аспиранты закупили много дешевых кубиков, т.к. опасались, что обучение затянется и робот испортит много образцов. Однако на то, чтобы научиться мгновенно собирать головоломку, машине понадобилось всего четыре кубика.
Ди Карло и Катц утверждают, что их робот способен собрать кубик Рубика и еще быстрее: за 0,25 секунды.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек82
На поверхности Луны обнаружили колесо45
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение