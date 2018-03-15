Робот собирает кубик Рубика за полсекунды: видео

Инженеры в США создали устройство, способное собрать известную всему миру головоломку за рекордно короткое время.

Если говорить точнее, на то, чтобы сделать все грани кубика однотонными, роботу необходимо всего лишь 0,38 секунды.

Создатели удивительной машины, аспиранты Массачусетского технологического института Джаред Ди Карло и Бен Катц, признались, что, разумеется, тренировали своего "подопечного".

Для тренировок аспиранты закупили много дешевых кубиков, т.к. опасались, что обучение затянется и робот испортит много образцов. Однако на то, чтобы научиться мгновенно собирать головоломку, машине понадобилось всего четыре кубика.

Ди Карло и Катц утверждают, что их робот способен собрать кубик Рубика и еще быстрее: за 0,25 секунды.