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Российские силовики закупают у Израиля устройства для взлома телефонов
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Российские силовики закупают у Израиля устройства для взлома телефонов 

ИД «Собеседник» 14 марта 2018
Региональные управления ФСБ, СК и МВД закупают оборудование UFED израильской компании Cellebrite, взламывающее телефоны. Русская служба Би-би-си со ссылкой на сайт госзакупок сообщает, что российские силовики приобретают устройства UFED, которые позволяют скачивать всю информацию со смартфонов, работающих и на Android, и на iOS. Как пишут журналисты, с помощью этого оборудования можно взломать старую модель телефона за считанные секунды, а на новую уходит несколько дней. Российские спецслужбы закупают устройства от компании Cellebrite через посредников, в том числе через фирмы «ЛАН-ПРОЕКТ» и «Судебные технологии». Известно, что Волгоградское управление СКР потратило на комплекс UFED Touch2 800 тысяч рублей, а хабаровское — 1,2 миллиона. Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сказал, что ведомство пользуется оборудованием израильской компании. Устройства Cellebrite для взлома смартфонов покупает также Сбербанк, который использует их для борьбы с вирусами на мобильниках с операционной системой Android.
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