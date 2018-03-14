Ещё
ФСБ и МВД закупили инструменты для взлома любого iPhone
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФСБ и МВД закупили инструменты для взлома любого iPhone 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: Apple Insider
Региональные управления ФСБ, СК и МВД закупили оборудование для взлома любых смартфонов под управлением iOS и Android. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на сайт госзакупок.
Cиловики приобрели программное и аппаратное обеспечение UFED израильской компании Cellebrite, которая специализируется на взломе мобильных устройств Apple и других производителей.
Как отмечает Би-би-си, ведомства покупают оборудование не напрямую, а через российских партнеров израильской фирмы: компании «ЛАН-ПРОЕКТ» и «Судебные технологии». Комплекс для взлома смартфонов UFED Touch2 обошелся волгоградскому управлению СКР в 800 тысяч рублей. Сотрудники Хабаровского управления потратили на систему 1,2 миллиона рублей.
Израильские разработчики оборудования утверждают, что обход блокировки позволяет получить любую информацию со смартфона, включая историю звонков, СМС и переписку в Telegram. Для взлома устаревших моделей требуется несколько минут, для новых смартфонов может понадобится несколько дней.
Руководство «Сбербанка» также закупило системы для взлома смартфонов. Представители банка отметили, что будут использовать их для борьбы с вирусами на Android.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Во льдах Антарктиды обнаружили древнего монстра43
В Антарктиде нашли мост и шоссе6
Ведущая программы сводит с ума фигурой и знаниями71
Тест: угадайте значение редких слов
Обнаруженные в Перу мумии принадлежат инопланетянам72
Видео
02:06
В Антарктиде нашли мост и шоссе
Места
00:43
Маленькая панда решила закусить лапой своей мамы
Безумный мир
01:19
По мотивам «Лары Крофт» сняли порнотриллер
Безумный мир
00:50
Ученые записали раскаты вулканического грома
Вещи
03:55
История самолета, который исчезал на 37 лет
Безумный мир
01:25
Демон атаковал машину и стал причиной ДТП
Безумный мир
10:10
Нетрезвая фурия перепутала 8 марта и День ВДВ
Безумный мир
06:17
Обнаруженные в Перу мумии принадлежат инопланетянам
Безумный мир В мире
04:05
В Бостоне сняли на видео гигантский НЛО
Безумный мир
01:38
Голая клиентка запрыгнула на стол в банке Томска
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение