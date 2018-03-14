ФСБ и МВД закупили инструменты для взлома любого iPhone

Региональные управления ФСБ , СК и МВД закупили оборудование для взлома любых смартфонов под управлением iOS и Android. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на сайт госзакупок.

Cиловики приобрели программное и аппаратное обеспечение UFED израильской компании Cellebrite, которая специализируется на взломе мобильных устройств Apple и других производителей.

Как отмечает Би-би-си, ведомства покупают оборудование не напрямую, а через российских партнеров израильской фирмы: компании «ЛАН-ПРОЕКТ» и «Судебные технологии». Комплекс для взлома смартфонов UFED Touch2 обошелся волгоградскому управлению СКР в 800 тысяч рублей. Сотрудники Хабаровского управления потратили на систему 1,2 миллиона рублей.

Израильские разработчики оборудования утверждают, что обход блокировки позволяет получить любую информацию со смартфона, включая историю звонков, СМС и переписку в Telegram. Для взлома устаревших моделей требуется несколько минут, для новых смартфонов может понадобится несколько дней.