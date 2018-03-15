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Вас прослушивают: как узнать, безопасен ли телефон
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Вас прослушивают: как узнать, безопасен ли телефон 

Don't Panic 15 марта 2018
Недавно хакеры в очередной раз слили в сеть личные фото знаменитостей. Представьте, если можно взломать явно хорошо защищенные смартфоны, то что же говорить о вашем собственном аппарате, который наверняка охраняется лишь несложным кодом?
Прямо сейчас какой-то чрезмерно любопытный молодец может просто для развлечения читать вашу переписку в социальных сетях или рассматривать интимные фотографии, не предназначенные для чужого глаза.
Между тем, проверить свой смартфон на прослушку будет совсем просто. Посмотрите это видео — информация наверняка пригодится вам в будущем.
На будущее, не стоит доверять подключенным к сети устройствам любую персональную информацию. Такая беспечность вполне может стоить вам не только приватности, но и серьезных денег.
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