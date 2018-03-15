Почему за швейными машинками охотятся антиквары

Концерн Singer был основан господином Исааком Мерритом Зингером еще в 1851 году, а за швейными машинками этой фирмы антиквары гоняются и по сей день. И дело тут вовсе не в легендарной надежности и привлекательной внешности самой машинки: сегодня отдельные экземпляры могут стоить реально хороших денег. А знаете, где чаще всего находят старые и дорогие «Зингеры»? В дачных сараях и на старых антресолях. Проверьте, может и у вас завалялось бабушкино наследство, ценой в несколько тысяч долларов.

Палладий

Сразу предупредим: этой информации подтверждения нет — но нет и ее опровержения. Считается, что детали первых швейных машинок Зингера изготавливались из палладия. А стоимость этого металла в несколько раз превосходит стоимость золота. Можно понять, почему за ранними моделями машинок до сих пор гоняются антиквариаты (и мошенники) со всего мира.

Белое золото

В начале эмиграции большевики позволяли вывозить с собой утварь и даже некоторые предметы антиквариата. Такое положение дел продержалось недолго: на границе одного из представителей дворянства остановили с золотой швейной машинкой. Оказалось, что к такому способу (переплавить все имеющееся золото в форму машинки и покрасить черной краской) прибегали в ту пору многие, да немногие попадались. С тех пор и ходит легенда, что где-то в родовитых семьях на антресолях может заваляться самая настоящая швейная машинка из чистого золота. Вы проверьте, на всякий случай.

Бонус от компании

А вот это уже не миф. В начале 2000-х представители компании Зингер объявили о поисках швейной машинки с уникальным серийным номером, который начинается с единицы. Вознаграждение? Миллион долларов счастливчику!

Антиквариат

И, конечно, наибольшей любовью антикваров пользуются швейные машинки первых выпусков. Вот список порядковых номеров в соответствии с годом выпуска: такая машинка вполне может стоить серьезных денег на рынке.

AD 541546 — 551545 1933 — 1933 год AD 720746 — 730745 — 1934 год AD 781846 — 791845 — 1934 год AD880156 — 890155 — 1935 год AD 996956 — 999999 — 1936 год