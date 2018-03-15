Ещё
Кристалл из инопланетного льда: космический артефакт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кристалл из инопланетного льда: космический артефакт 

Don't Panic 15 марта 2018
Фото: Don't Panic
Лед-VII — вещество, которое в полтора раза плотнее обычного льда и на Земле его можно получить только в лабораторных условиях. Какое же было удивление исследователей, когда они увидели подобное в пробах, взятых из скважины в пустыне!
Ведь обычно лед-VII формируется исключительно в космосе и, предположительно, может составлять большую часть ледяных миров, таких как, например, Европа.
Ученые впервые в истории получили образцы льда-VII в естественной среде и тем более на Земле. Исследователи уверены, что он сформировался на глубине примерно в 800 километров — это еще более странно, посколько раньше считалось, что на такой близости от мантии вообще нет никакой воды.
Само наличие воды на такой глубине перевернуло все существующие представления ученых о геологии: оказывается, мы просто понятия не имеем о реальных процессах, подпитывающих энергетический баланс в недрах Земли.
Последние новости
Пропавший в Зоне сумрака самолет вернулся через 37 лет. И снова исчез! Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек81
На поверхности Луны обнаружили колесо45
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение