Кристалл из инопланетного льда: космический артефакт

Лед-VII — вещество, которое в полтора раза плотнее обычного льда и на Земле его можно получить только в лабораторных условиях. Какое же было удивление исследователей, когда они увидели подобное в пробах, взятых из скважины в пустыне!

Ведь обычно лед-VII формируется исключительно в космосе и, предположительно, может составлять большую часть ледяных миров, таких как, например, Европа.

Ученые впервые в истории получили образцы льда-VII в естественной среде и тем более на Земле. Исследователи уверены, что он сформировался на глубине примерно в 800 километров — это еще более странно, посколько раньше считалось, что на такой близости от мантии вообще нет никакой воды.

Само наличие воды на такой глубине перевернуло все существующие представления ученых о геологии: оказывается, мы просто понятия не имеем о реальных процессах, подпитывающих энергетический баланс в недрах Земли.