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Робочерепашка научит агрессивных детей гуманному обращению с роботами
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Робочерепашка научит агрессивных детей гуманному обращению с роботами 

Мир24 15 марта 2018
Инженеры создали робочерепашку, которая поможет агрессивным детям научиться гуманному обращению с роботами, сообщает IEEE Spectrum.
Конструкция имеет четыре активные лапы и голову, сверху черепахи установлен панцирь из множества панелей со светодиодной подсветкой и датчиками прикосновения, давления и вибрации.
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Отмечается, что дети часто склонны вести себя грубо с неживыми объектами. Разработка, получившая имя Shelly, реагирует на внешние воздействия движениями лап и головы, а также изменением света своего панциря.
В ответ на дружелюбные действия, такие как поглаживания, черепаха меняет цвет панелей и даже может начать трясти лапами от радости. В случае внешней агрессии черепаха прячет конечности и голову под панцирь. Разработчики провели ряд экспериментов и выяснили, что такая реакция робота влияет на поведение детей.
Инженеры выяснили, что оптимальным временем для возвращения конечностей является 14 секунд. При попытке сократить время до 7 секунд агрессия детей лишь усиливалась, и они начинали чаще бить черепаху. Если же увеличить время до 28 секунд, то к нему быстро терялся интерес.
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