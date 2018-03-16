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Ученые записали раскаты вулканического грома
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Ученые записали раскаты вулканического грома 

Рамблер 16 марта 2018
Специалистам впервые удалось записать раскаты вулканического грома. Этот звук сопровождает разряд молнии в облаке пепла.
Запись была сделана во время извержения вулкана Богослов на Алеутских островах.
Ученым пришлось расположить множество звукозаписывающих устройств на расстоянии 60 километров от самого Вулкана. Раскаты грома доносились до микрофонов с сильным опозданием — уже после того, как извержение стихало.
На видео слышны инфра— и ультразвуковые волны, записанные во время извержений в мае и июне 2017 года.
Низкочастотный гул, который слышен на записи, — это сами звуки извержения, а треск — звук вулканического грома, который ускорили в 10 раз.
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