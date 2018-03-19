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В Японии робот обыграл человека в баскетбол
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В Японии робот обыграл человека в баскетбол 

Вести.Ru 19 марта 2018
Фото: Алтайская правда
Представители японской компании Toyota создали робота CUE, который может забрасывать баскетбольный мяч в корзину практически со стопроцентной точностью. В искусстве прицельных бросков машина уже обошла профессиональных спортсменов, сообщает CNBC.
Во время создания робота-баскетболиста японские инженеры вдохновлялись мангой «Slam Dunk».
Машина работает при помощи технологии искусственного интеллекта. Авторы проекта заявили, что занимались его разработкой в свободное от основной деятельности время.
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