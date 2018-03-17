Виртуальная девушка накормит вас конфетами

Японский производитель конфет Puccho разработал шлем виртуальной реальности Puccho A-N со специальным манипулятором, который кладет сладости прямо в рот.

Надев очки виртуальной реальности, пользователь видит перед собой японского поп-идола Канну Хасимото, которая протягивает ему конфету, а механическая рука-манипулятор тем временем синхронизируется с движениями девушки для создания эффекта присутствия.

О характеристиках гаджета от компании Puccho ничего неизвестно, однако очки похожи на модифицированную версию VR-гарнитуры Samsung Gear VR с закрепленным спереди манипулятором.