Детали к портрету

Найдите свои идеальные аксессуары для смартфона.

Минималист После долгой зимы хочется не только солнечного тепла, но и обновления. Новый стиль, новый гардероб — а как насчет новых аксессуаров для смартфона? Ведь они могут рассказать о владельце не меньше, чем пестрый шелковый платок или модная сумочка! Мы взяли аксессуары в салонах «Билайн» , где сейчас при покупке смартфона их можно получить бесплатно, и собрали из них несколько наборов. Давайте посмотрим, какие дополнения выбирают разные люди, чтобы использовать возможности своего гаджета по максимуму.

Душа компании Он точно знает, чего хочет от жизни, у него есть четкий план действий на любой случай. Его потребности просты: ничего лишнего, только самое необходимое и полезное. Поэтому и от смартфона минималист требует эффективности, простоты и удобства, а в дополнение к нему выбирает пусть небольшой, но незаменимый комплект аксессуаров : чехол, защитное стекло, зарядный кабель. Готов ко всему!

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Рядом с его именем всегда стоит «в сети», он звезда групповых чатов и повелитель соцсетей. Всегда в курсе последних новостей, обожает делиться фотографиями со своими друзьями. Для него важнее всего оставаться онлайн, что бы ни случилось, поэтому он не выходит из дома без powerbank’а и запасного кабеля. Кто знает, когда понадобится подзарядиться!

Меломан

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Смартфон для него — пропуск в мир любимых исполнителей и песен. Он хранит гигабайты музыки самых разных жанров и точно может сказать, когда вышел тот или иной альбом. Его выбор — наушники с мощными басами , карта памяти, которая вместит всю медиатеку, а также powerbank.

Исследователь

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Ему не сидится на месте, а его фотографии из походов и с горных склонов собирают десятки лайков и восторженных комментариев. Смартфон — верный напарник исследователя в любых приключениях, а значит, ему нужна дополнительная защита — противоударный чехол. Зарядка для автомобиля и запасной кабель помогают ему оставаться на связи даже вдали от розеток, а с помощью держателя он легко превращает свой смартфон в навигатор. А еще с таким количеством фотографий и видео без дополнительной карты памяти никуда! Селебрити

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Ее фотографий и селфи с нетерпением ждут все подписчики, она мастер обработки фото и использования фильтров. Она всегда в курсе последних трендов и в центре событий, поэтому ее смартфон — и модный аксессуар, и рабочий инструмент. Ее выбор — удобный монопод, благодаря которому фотографии невозможно отличить от профессиональных и портативная колонка — ведь в актуальной музыке она тоже отлично разбирается!

А вы уже знаете, в какой роли хотите попробовать себя этой весной? Решайтесь на смелые эксперименты и находите в себе новые таланты с помощью смартфона! В салонах «Билайн» вы можете найти именно ту модель, с которой начнется обновление, а аксессуары сотовый оператор дарит при покупке. Стоимость комплекта аксессуаров в подарок зависит от цены смартфона. К купленному гаджету можно выбрать до пяти наименований*.

Начните эту весну с деталей, которые изменят все!