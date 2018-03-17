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В Нидерландах нашли горшок с золотыми монетами
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В Нидерландах нашли горшок с золотыми монетами 

Мир24 15 часов назад
Фото: pixabay.com
В голландской провинции Утрехт во время прокладки трубы водопроводчики наткнулись на непримечательный глиняный горшок, в котором было почти 500 монет, пишет Life.
Вызванные на место археологи из исторического музея выяснили: большинство монет последней четверти XV века, 12 из них — золотые.
На некоторых монетах изображен английский король Генрих VI, папа Римский Павел II и епископ Давид Бургундский.
Ученые уверены, что клад поможет еще больше узнать о городе Хагештайн, где он был найден.
Напомним, несколько дней назад в японском городе Хасуда также обнаружили глиняный кувшин с монетами XV века. И хотя все 260 тысяч монет оказались медными, клад стал крупнейшим за всю историю страны.
А в конце прошлого года британский археолог-любитель обнаружил захоронение и клад времен Римской империи. В частности, мужчине удалось найти 250 монет конца IV — начала V века.
Старинные деньги находят и в России. Так, в конце сентября на Нижней Радищевской улице в Москве во время работ по благоустройству обнаружили тайник из 41 монеты первой половины XVII века.
А спустя месяц поблизости от этого места при осмотре траншеи строители наткнулись на еще один клад с 97 серебряными и медными монетами времен Петра I.
Еще один тайник в сентябре во время ремонта в квартире обнаружила жительница Москвы. В нем лежали 146 десятирублевых золотых монет конца XIX — начала XX веков с изображением российского императора Николая II. Деньги были спрятаны в металлическую трубу, замурованную в оконном проеме.
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