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«Урал»: российский дом на колесах
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«Урал»: российский дом на колесах 

Don't Panic 8 часов назад
Фото: Don't Panic
Американские дома на колесах отлично подходят для расслабленного путешествия по ухоженным гладким дорогам. Кому вообще могут быть интересны эти рафинированные приключения? То ли дело — Россия. У нас поездка за город вполне может превратиться в реальный вызов, причем и человеку и технике одновременно.
«Американец» похож на дешевую гостиницу на колесах: отсек для сна, небольшая кухня, душ. А теперь сравните-ка этого интеллигента с русским богатырем — мощный, звероподобный «Урал», от одного вида которого хочется срочно запеть гимн, желательно при этом грозно поглядывая на потенциальных супостатов.
Детище русских умельцев зовется «Урал Next». С завода в Миассе машины сходят уже закаленные ледяным челябинским воздухом.
В таком «домике» повышенной проходимости можно забраться в любую глушь, если потянет на отшельничество. Будет необходимость и зверь моментально превратится в комфортный офицерский бивак, где под уютным светом настольной лампы разложат тактические карты.
В общем, уральские мастера в очередной раз создали типично русскую машину. Даже странно, что еще нет любительских видео из путешествий по Европе на «Урал Next»: гордые лица наших соотечественников и обязательная наклейка «На Берлин!» наверняка появятся в сети уже этой весной.
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