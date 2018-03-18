15 невероятных свадебных одежд со всего мира

В чем пойти на свадьбу — давно уже праздный вопрос, поскольку современные женихи и невесты не привыкли отдавать дань традициям и одеваются согласно текущей свадебной моде. Но на земном шаре еще остались места, в которых придают сакральный смысл свадебному облачению. Люди там считают, что всю будущую семейную жизнь можно запрограммировать, просто одевшись определенным образом. Красиво ли они при этом выглядят, мало кого заботит. Турция

Перед выходом из дома турецкая невеста в жилище своего отца получает главный атрибут свадебного одеяния — пояс девственности. Его обвязывают вокруг ее талии.

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Чаще всего пояс бывает красного цвета, ведь этот цвет означает удачу, сексуальность и счастье. Болгария

В этой стране лицо невесты традиционно окрашивают в белый цвет и посыпают блестками.

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Это символизирует, что она отныне становится настоящей женщиной, имеющей всю полноту прав. Македония

В Македонии сакральный смысл несет сорочка невесты, она должна быть белоснежной, что символизирует непорочность и чистоту.

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Ну а подружки невесты приходят на свадьбу в похожих нарядах. Чтобы отличаться от невесты, они носят красные челки. Хакасия

А это уже российская Хакасия — один из немногих уголков нашей страны, где свято чтут древние свадебные традиции. Здесь невесту наряжают в меховые накидку и шапку.

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Это и практически целесообразно — в этом регионе достаточно прохладно. Израиль

Среди ортодоксальных евреев принято удивлять не только платьем невесты, но и одеянием жениха.

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Его выдающаяся шапка, очевидно, создает много неудобств во время танцев. Таджикистан

В Таджикистане предпочитают не показывать невесту ни гостям, ни жениху. Поэтому свадебное одеяние полностью скрывает ее лицо.

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Впрочем, ей разрешается сменить несколько нарядов в процессе церемонии. Индонезия

В этом регионе огромное множество свадебных традиций, а значит, и разновидностей свадебных нарядов.

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Но обычай одеваться в тяжелые плотные платья с богатой вышивкой всех объединяет. Пакистан

В Пакистане невесту наряжают в одежды глубоких пурпурных, красных и розовых оттенков.

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Позже, уже во время произнесения свадебных клятв будущие муж и жена наденут друг на друга разноцветные гирлянды — символ любви и принятия. Эритрея

Это государство на побережье Красного моря с особым внимание относится к соблюдению свадебных традиций.

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Здесь наряд невесты и жениха включает бархатные короны, а также золотые и пурпурные одежды. Палестина

Платье для палестинской невесты вручную вышивает ее мама в течение многих дней. Особое место среди атрибутов наряда занимает капюшон, призванный сберечь красоту невесты для ее будущего мужа от посторонних глаз.

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Перуанская невеста никогда не затеряется в толпе благодаря зубодробительному сочетанию оттенков в ее одежде. В этой стране и речи быть не может о белом платье. Главные цвета — красный и черный. Перу

Перуанская невеста никогда не затеряется в толпе благодаря зубодробительному сочетанию оттенков в ее одежде.

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В этой стране и речи быть не может о белом платье. Главные цвета — красный и черный. Корея

На протяжении тысячелетней истории корейского народа свадебный наряд невесты практически не изменился.

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Как и встарь, он включает в себя жакет с удлиненными рукавами и шелковую, расшитую цветами юбку. Нигерия

Нигерийская свадьба — это много кружев и дорогих тканей, которые задолго до свадьбы заказывают в Индии. Непременный атрибут — коралловые бусы и венчающий весь наряд традиционный нигерийский головной убор.

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Наверное, чаще всего меняет наряды в процессе свадебной церемонии иракская невеста. У нее семь платьев на каждый цвет радуги. Самый первый — красный — привычно символизирует любовь.

Ирак

Наверное, чаще всего меняет наряды в процессе свадебной церемонии иракская невеста. У нее семь платьев на каждый цвет радуги.

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Самый первый — красный — привычно символизирует любовь. Марокко

Как можно больше слоев одежды и фото на фоне ковра — вот традиции марокканской свадьбы.

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Впрочем, невеста может менять платья по ходу действия, но все они будут отражать культуру региона, в котором она родилась.