В Новой Зеландии такси станет летающим

Стартап Kitty Hawk, разработавший летающее такси Cora при поддержке сооснователя Google Ларри Пейджа, договорился с властями Новой Зеландии о проведении испытаний. Сейчас компания ведет переговоры о коммерческом использовании Cora в стране.

The New York Times сообщала о том, что за последние несколько месяцев Kitty Hawk провела несколько полноценных испытаний в Новой Зеландии. В середине марта стартап официально представил прототип летающего такси и впервые опубликовал видео с его полетом.

«Мы быстро поняли, что на свете есть лишь одно место, где есть все, что нам нужно, — Новая Зеландия. Именно там когда-то поднялся в воздух Ричард Пирс. Местные регуляторы с уважением относятся к международным правилам, но при этом они смотрят в будущее, а динамичная новозеландская экономика может стать идеальной средой для коммерциализации Cora». В Kitty Hawk с самого начала отмечали, что Cora — автомобиль, который подойдет для коммерческих перевозок. В своем заявлении компания объясняет, что механизма сертификации летающих такси пока не существует, но Новая Зеландия подходит для экспериментов в этой области.

По словам представителей компании, сотрудничество с местными властями оказалось куда более тесным, чем они могли ожидать. Kitty Hawk нашла поддержку не только на федеральном уровне: многие города, такие как Крайстчерч, заявили о готовности участвовать в эксперименте с летающими машинами. Если переговоры и испытания пройдут успешно, летающее такси появится в Новой Зеландии в ближайшие три года.

Такси Cora способно осуществлять взлет и посадку вертикально, не требует взлетно-посадочной полосы и может подниматься в воздух как с улиц, так и с крыш зданий. Оно будет работать на основе технологий искусственного интеллекта при поддержку оператора-человека. В случае сбоя управлять им могут люди без специальных навыков.