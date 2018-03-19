Найден трансформатор, которому 20 тысяч лет 

Удивительный артефакт нашел в Косово исследователь и фотограф Исмет Смайли. На территории горного хребта Шар-Планина мужчмна обнаружил странный предмет, по виду напоминающий современный трансформатор.
В обычный булыжник оказались словно "вплавлены" фарфоровый изолятор и катушка из медных проводов.
Исследователь решил, что камень выполнял функцию корпуса электромагнитного устройства, хотя это и кажется фантастикой.
В лаборатории, куда отнес свою находку Смайли, определили возраст "камня-трансформатора": по мнению ученых, булыжнику не менее 20 тысяч лет!
В то время наши предки, по сведениям историков, были еще дикими и могли изготовить лишь самые простейшие орудия из камня: наконечник для копья, шило, каменный нож. Откуда же мог взяться "трансформатор"?
На этот вопрос у ученых ответа, к сожалению, пока нет. Исследователи отнесли "камень-трансформатор" к разряду неудобных артефактов, обнаружение которых не поддается логическому объяснению.