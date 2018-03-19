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Представлен самый маленький в мире компьютер
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Представлен самый маленький в мире компьютер 

Ридус 3 часа назад
Фото: Ридус
Компания IBM доказала, что компьютер может быть размером с гранулу соли. На конференции IBM Think 2018 был представлен крошечный чип, имеющий вычислительную мощность чипа x86 1990 года.
Этот компьютер будет состоять из «нескольких сотен тысяч транзисторов», а его себестоимость составит менее десяти центов. Чип сможет контролировать, анализировать и даже обрабатывать данные.
При этом он работает на блокчейне, что позволяет ему стать источником данных для блоков приложений. К примеру, он сможет отслеживать отгрузку товаров, обнаруживать недостачи и другие проблемы.
Кроме того, компьютер сможет выполнять такие базовые задачи ИИ, как сортировка данных, пишет Mashable.
IBM уверяет, что в течение следующих пяти лет крошечные компьютеры будут внедрены во все самые обычные предметы и устройства. Однако не сообщается, когда первый «миникомпьютер» запустят в производство. Пока его тестируют инженеры компании.
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