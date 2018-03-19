Представлен самый маленький в мире компьютер

Компания IBM доказала, что компьютер может быть размером с гранулу соли. На конференции IBM Think 2018 был представлен крошечный чип, имеющий вычислительную мощность чипа x86 1990 года.

Этот компьютер будет состоять из «нескольких сотен тысяч транзисторов», а его себестоимость составит менее десяти центов. Чип сможет контролировать, анализировать и даже обрабатывать данные.

При этом он работает на блокчейне, что позволяет ему стать источником данных для блоков приложений. К примеру, он сможет отслеживать отгрузку товаров, обнаруживать недостачи и другие проблемы.

Кроме того, компьютер сможет выполнять такие базовые задачи ИИ, как сортировка данных, пишет Mashable.

IBM уверяет, что в течение следующих пяти лет крошечные компьютеры будут внедрены во все самые обычные предметы и устройства. Однако не сообщается, когда первый «миникомпьютер» запустят в производство. Пока его тестируют инженеры компании.