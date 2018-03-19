Самарские учёные разработали инновационную насадку на смартфон

Самарские исследователи разработали уникальную насадку на смартфон, которая поможет определить качество еды, воды и почвы с помощью телефона, сообщает «Русская планета».

Новое устройство превращает гаджет в гиперспектрометр — он покажет содержание бактерий, химикатов и загрязнений в продуктах питания, воде и почве. Принцип работы насадки заключается в разделении светового пучка на десятки цветовых составляющих, которые выступают индикатором наличия вредных веществ в составе исследуемого объекта.

Примечательно, что устройство не утяжелит электронный прибор — диаметр насадки не превышает 25 миллиметров. При этом её можно соединять не только с телефоном, но и с планшетом и фотокамерой.