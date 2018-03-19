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Огромные клады, которые нашли случайно
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Огромные клады, которые нашли случайно 

Don't Panic 19 марта 2018
Фото: pixabay.com
В душе каждый мечтает обнаружить сокровище и больше не работать никогда. Странно, но чудеса случаются и в самом деле: на ровном месте везучие люди находят такие клады, что вывозить их приходится буквально мешками.

Сокровища Шри Падманабхасвами

В 2011 году группа независимых археологов неожиданно открыла место захоронения древних сокровищ в храме Шри Падманабхасвами. Их оценили в 22 миллиарда долларов — золото, драгоценности и прочее добро несколько дней выносили из храма мешками.

Золото неизвестного

До сих пор так и не выяснено, кто был настоящим хозяином найденного в Чили клада. 600 бочек, каждая из которых до верху наполнена золотом, долгое время простояли в скромном подвале на отшибе города. 10 миллиардов долларов в золоте доставали на поверхность почти два года.

Ничей клад

В 2009 году дайверы обнаружили затонувшие ящики с платиной и алмазами на дне Атлантического океана. По штамповке сундуков понятно, что драгоценности принадлежали Великобритании и России, но споры над правильным разделом трех миллиардов долларов идут до сих пор.

Подарок конкистадоров

Еще одно затонувшее судно нашли неподалеку от колумбийских берегов. Целых триста лет драгоценный груз из серебра, золота и алмазов пролежал на дне. Свои права на испанский галеон предъявила Колумбия — этой стране и достанется почти миллиард долларов, как только корабль поднимут на поверхность.

Золотой галеон

Знаменитый испанский золотой галеон, Nuesta Senora de las Mersedes, независимые дайверы обнаружили в 2007 году неподалеку от Португалии. Правда, почти все (за исключением вознаграждения), пришлось отдать испанскому правительству обратно. Впрочем, большая часть сокровищ, оцениваемых примерно в 1,5 миллиарда долларов, так и лежит на дне: у Испании пока просто нет ресурсов для того, чтобы поднять судно.

Nuesta Senora De Atocha

И еще один испанский корабль, Nuesta Senora De Atocha, провел на дне морском почти 5 веков. Этот галеон перевозил не золото, а драгоценные камни: сейчас с него подняли на поверхность более 4 000 алмазов, еще примерно столько же остается в трюмах.

Британское серебро

В начале Второй Мировой войны британский транспорт со стратегическим грузом серебра был подбит немецкой подлодкой и затонул в Атлантике. Стоимость груза оценена в 300 миллионов фунтов стерлингов. Поднимать его будет очень и очень непросто.
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