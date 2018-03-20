Разработчики назвали стоимость роборуки, говорящей на языке жестов

В августе 2017 года магистранты Антверпенского университета напечатали на 3D-принтере роботизированную руку, способную выполнять функции сурдопереводчика. В марте этого года руководитель проекта Эрвин Смет рассказал газете Metro , как работает устройство, а также назвал стоимость создания такого гаджета.

Робот под названием Antwerp’s Sign Language Actuating Node (ASLAN) способен слушать, как говорит человек, а затем получать информацию для перевода фразы на язык жестов. Робот также может проверять информацию о наличии обновлений в языках жестов по всему миру. Устройство собрано из 25 пластиковых деталей, напечатанных на 3D-принтере, а общая стоимость производства гаджета — $560.

Уникальность этого устройства в том, что его может воспроизвести любой пользователь 3D-принтера, считает Смет. По его словам, глухие смогут носить роботизированную руку в рюкзаке и использовать устройство в любом месте.

Студенты Гай Фиренс, Стейн Гюис и Джаспер Слейтс, работавшие под руководством Смета, начали создавать руку для перевода на язык жестов с 2014 года. Они хотели создать недорогое устройство, которое дает пользователям возможность программировать руку для работы с разными языками.

Эрвин Смет

руководитель проекта

«Мы начали с отдельных букв в алфавите. Затем мы посмотрели, как мы можем механизировать движения человеческой руки. Нам не нужен был каждый сустав в руке, поэтому мы решили использовать 16 суставов».

По его прогнозам, устройство в следующие пять лет сможет помочь более 70 млн глухих по всему миру. «Когда эта недорогая роботизированная рука будет полностью доработана, она сможет изменить жизни всех людей, использующих ее», — добавил Смет.

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