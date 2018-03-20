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Ученые создали искусственный глаз
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Ученые создали искусственный глаз 

МедикФорум 20 марта 2018
Фото: МедикФорум
Впервые ученые использовали клетки человека для создания модели глаза — она может моргать прямо как настоящий глаз благодаря искусственному веку. Это изобретение представили 16 февраля на конференции в Америке.
Как удалось узнать сайту МедикФорум, конъюнктивальные клетки образуют тонкую ткань, которая покрывает белки глаз. Команда Дэна Ху смогла вырастить кольцо, состоящее из таких клеток, которые составляют роговицу глаза (прозрачная ткань над зрачком).
Ученые выращивали клетки так, чтобы они формировали платформу в виде линзы, но из-за того, что клеткам нужно много влаги, было также создана специальная система увлажнения «роговицы». А с помощью искусственного века эта жидкость распространялась ко всем клеткам. Но мало того — веко было сделано из тонкой пленки на водной основе (гидрогель).
С помощью механических систем веко «моргает» и поддерживает необходимый уровень влажности на роговице (чтобы она не засохла). К сожалению, такой «автоматический глаз» неверен анатомически. У него нет, например, сетчатки, чтобы захватывать свет и изображения, а также нет нервных клеток, которые могли бы передать эту информацию мозгу. Но зато эта система предоставляет ученым более реалистичную поверхность, на которой можно изучать болезни глаз.
Более 16 миллионов людей в одной только Америке страдают синдромом «сухого глаза», из-за чего клетки недополучают влаги. Благодаря этому устройству ученые смогут лучше понять причины этой болезни и испытать новые капли, которые могли бы помочь победить болезнь.
Дэн Ху также сказал, что эта модель может помочь исследовать и другие повреждения глаза.
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