Странные изобретения, обогатившие их создателей

Далеко не все изобретения человечества приносят пользу обществу, как это сделали компьютеры и космические корабли. Иногда даже самые дивные и бессмысленные вещи находят отклик у покупателя и приносят своему создателю впечатляющий доход. Поющая рыба

Это изобретение, именуемое «Большеротый Билли», представили в 1990-х, и почти сразу же рыба сумела стать хитом продаж. Нестандартная игрушка стала прототипом для многих подражателей, например, появились другие рыбы, омары и, кроме того, елки, которые пытались затмить популярность «Большеротого Билли». Со временем спрос на них все же упал, но они еще доступны для приобретения в некоторых магазинах.

Очки для собак

Очки для домашних собак, защищающие глаза от солнца, кажутся весьма бесполезным изобретением, но на самом деле в них есть некая польза, а своему изобретателю они принесли миллионы.

Дело в том, что такие очки оберегают глаза питомца от пыли, мусора, ветра, УФ-лучей, а также предоставляют возможность облегчить некоторые глазные заболевания.

Шар

Магический шар с предсказаниями был придуман Альбертом Картером и Эйбом Букменом, которые вдохновились такой идеей благодаря самозванке, выдававшую себя за ясновидящую из Цинциннати.

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Сперва этот шар имел внутри трубку с жидкостью, потом он предлагался для приобретения как хрустальная сфера, однако в конечном итоге принял знакомый всем вид, став черным шаром, где внутри имеется фигурка с несколькими ответами.

Furby

Интерактивная игрушка увидела мир в 1998 как первая широкодоступная компьютеризированная зверюшка, оснащенная ИИ. Считалось, что она способна выучить английский, но на самом деле она изначально была запрограммирована на уменьшение количества своего языка, заменяя его английским. За три года продать успели порядка 40 млн экземпляров «Furby», что принесло ее создателям уйму прибыли, но в итоге о ней тоже забыли.

Зубы

Казалось бы мало кто хочет иметь желтые зубы с намеком на страшную инфекцию, однако же подобные пластиковые зубы можно на полном серьезе приобрести по цене в почти в 10 долларов. С 1994 компания-производитель успела реализовать больше 15 млн зубов «Billy-Bob», а объем годичной прибыли фирмы был оценен в 1,8 млн долларов.

Tamagotchi

В 90-е «Tamagotchi» были очень популярными, а внимание публики они привлекали возможностью ухаживать за виртуальным домашним питомцем. Человек давал имя Tamagotchi, потом ухаживал за ним с помощью кнопок, а в зависимости от ухода питомец рос и менялся на экране или погибал. Чтобы вырастить Tamagotchi нужно было уделять ему массу времени, поэтому взрослые сильно негодовали, когда дети заботились о виртуальном питомце вместо учебы или работы по дому.

Молчаливый питомец

Американец Гари Дал заработал миллионы на обычной гальке, которую приводил в вид милого питомца и продавал по цене в 4 доллара. Себестоимость такой игрушки была незначительной, а ее популярность зашкаливала, что помогло ее разработчику разбогатеть за весьма непродолжительный срок.