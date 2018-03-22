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Куклу-вампира с живыми глазами нашли на кладбище
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Куклу-вампира с живыми глазами нашли на кладбище 

Рамблер 22 марта 2018
На одном из кладбищ Бразилии женщина обнаружила странно улыбающуюся куклу, которая следит за проходящими взглядом.
В Сети появилось пугающее видео, на котором запечатлена загадочная кукла с острыми зубами и неприятной улыбкой. Странная игрушка сидит на могильной плите, а рядом с ней находится бутылочка с красной жидкостью, очень напоминающей кровь.
Куклу случайно заметила одна из посетительниц кладбища и отважилась запечатлеть странную находку на камеру. Во время съемки вскрылась еще одна неприятная деталь: игрушка как будто следит за оператором взглядом.
В Сети страшного пупса уже называют "дьявольской куклой" и "куклой-вампиром", сравнивая его с куклой Чаки из фильма "Детские игры", и пытаются понять, каким образом глаза игрушки всегда поворачиваются в сторону женщины, держащей камеру.
Некоторые полагают, что фокус прост: в глаза куклы встроены датчики, реагирующие на движение. Другие же склоняются к тому, что здесь замешана мистика.
О дальнейшей судьбе загадочной игрушки, кстати, ничего неизвестно: где именно она была найдена и куда пропала, никто не знает. Да и автор видео до сих пор неизвестен. Пользователи полагают, что вряд ли женщина решилась забрать куклу с собой.
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