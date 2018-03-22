Создан принтер, печатающий на пивной пене

Принтер, печатающий на пивной пене

Были времена, когда мы удивлялись тому, что большая громкая машина способна напечатать текст или картинку на листе бумаги. Позже мы удивлялись распечатанным на принтере объемным сложным объектам, затем — органам. И, казалось бы, больше нас поразить нечем, но это не так. Разработан принтер, печатающий на… пивной пене!

Устройство Beer Ripples, синхронизированное с вашим гаджетом с помощью Wi-Fi соединения, после нажатия одной сенсорной кнопки воспроизведет нужное изображение или текст на пене в вашем бокале пива. Печать осуществляется специальным видом солода Ripples, поэтому рисунок, соответственно, съедобен.