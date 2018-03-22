Ликер двухтысячелетней выдержки найден в Китае

В ходе археологических раскопок захоронения одного из жителей эпохи династии Цинь ученые обнаружили запечатанный бронзовый кувшин.

Изучив артефакт, исследователи обнаружили в сосуде около 300 мл жидкости белого цвета, напоминающей молоко. Сделав предварительный анализ ее состава, ученые пришли к выводу, что это вино или ликер, которые были изготовлены при помощи ферментации.

Кстати, недавно были найдены документы, которые свидетельствуют о том, что император Цинь Шихуанди, основатель династии Цинь, искал загадочный эликсир жизни.

Archaeologists have unearthed a bronze kettle containing liquor from a Qin Dynasty (221–206 BC) tomb, dating back more than 2,000 years in west China's Shaanxi Province. https://t.co/A2QLXSmvq4 pic.twitter.com/Rgh2J4BXsY— China.org.cn (@chinaorgcn) 19 марта 2018 г.

Кроме кувшина с жидкостью на месте захоронения исследователи обнаружили бронзовый меч с восьмигранной вставкой. Археологи полагают, что он использовался в битвах, а оригинальная конструкция увеличивала эффективность оружия.