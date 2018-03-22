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Ликер двухтысячелетней выдержки найден в Китае
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Ликер двухтысячелетней выдержки найден в Китае 

Рамблер 22 марта 2018
Фото: twitter.com/chinaorgcn
В ходе археологических раскопок захоронения одного из жителей эпохи династии Цинь ученые обнаружили запечатанный бронзовый кувшин.
Изучив артефакт, исследователи обнаружили в сосуде около 300 мл жидкости белого цвета, напоминающей молоко. Сделав предварительный анализ ее состава, ученые пришли к выводу, что это вино или ликер, которые были изготовлены при помощи ферментации.
Кстати, недавно были найдены документы, которые свидетельствуют о том, что император Цинь Шихуанди, основатель династии Цинь, искал загадочный эликсир жизни.
Кроме кувшина с жидкостью на месте захоронения исследователи обнаружили бронзовый меч с восьмигранной вставкой. Археологи полагают, что он использовался в битвах, а оригинальная конструкция увеличивала эффективность оружия.
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