Как заблокировать приложения, которые за вами следят

Скандал с Facebook затронул всех. Соцсеть слила данные о 50 миллионах пользователей. Хакерская атака? Вовсе нет.

Большинство людей понятия не имеют, что их персональные данные совершенно свободно используются сторонними приложениями. С этим можно и нужно бороться.

1. Чтобы начать, перейдите к символу стрелки в крайнем правом углу страницы Facebook.

2. Теперь двигаемся к настройкам.

3. Здесь переходим к вкладке «Приложения».

4. Удивляет? В среднем, список содержит около 50 приложений компаний, которые отслеживают ваше поведение в сети. Не забудьте нажать кнопку «показать все», чтобы получить полный список.

Don't Panic

5. У большинства из них неплохая база информации о вас. Не только электронная почта, но и списки друзей. Вы на это подписывались?

Don't Panic

6. Отредактируйте каждое приложение, или полностью запретите ему доступ к вашей информации. Это займет какое-то время, но в противном случае, вы просто отдаете свои данные бесплатно и непонятно кому.

Don't Panic

7. Ну и самое интересное мы оставили напоследок. Видите, чуть ниже вкладка «Приложения, используемые другими»? Держитесь крепче. Все персональные данные, которые вы показываете своим друзьям, видны и приложениям друзей. Даже если вы понятия не имеете, что это за приложение — информация все равно будет поступать. Редактируйте, запрещайте доступ.