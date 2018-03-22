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Как заблокировать приложения, которые за вами следят
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Как заблокировать приложения, которые за вами следят 

Don't Panic 22 марта 2018
Фото: Don't Panic
Скандал с Facebook затронул всех. Соцсеть слила данные о 50 миллионах пользователей. Хакерская атака? Вовсе нет.
Большинство людей понятия не имеют, что их персональные данные совершенно свободно используются сторонними приложениями. С этим можно и нужно бороться.
1. Чтобы начать, перейдите к символу стрелки в крайнем правом углу страницы Facebook.
2. Теперь двигаемся к настройкам.
3. Здесь переходим к вкладке «Приложения».
4. Удивляет? В среднем, список содержит около 50 приложений компаний, которые отслеживают ваше поведение в сети. Не забудьте нажать кнопку «показать все», чтобы получить полный список.
Don't Panic
5. У большинства из них неплохая база информации о вас. Не только электронная почта, но и списки друзей. Вы на это подписывались?
Don't Panic
6. Отредактируйте каждое приложение, или полностью запретите ему доступ к вашей информации. Это займет какое-то время, но в противном случае, вы просто отдаете свои данные бесплатно и непонятно кому.
Don't Panic
7. Ну и самое интересное мы оставили напоследок. Видите, чуть ниже вкладка «Приложения, используемые другими»? Держитесь крепче. Все персональные данные, которые вы показываете своим друзьям, видны и приложениям друзей. Даже если вы понятия не имеете, что это за приложение — информация все равно будет поступать. Редактируйте, запрещайте доступ.
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