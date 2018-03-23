Ученые создали зубной датчик, который будет контролировать питание

Поговорка «Мы — это то, что мы едим» имеет гораздо более глубокий смысл, чем может показаться на первый взгляд, ведь от потребляемой пищи зависит множество показателей здоровья. Но следить за тем, что мы употребляем, и вести дневники питания не всегда удобно и далеко не каждому нужно. Тут на помощь могут придти высокие технологии: специалисты из Инженерной школы Университета Тафтса создали уникальный девайс, который крепится на поверхность зуба и автоматически фиксирует все необходимые данные о питании.

Как сообщает редакция журнала Advanced Materials, изобретение ученых на данный момент способно зафиксировать информацию о потреблении глюкозы, соли, а также алкоголя. Сам датчик состоит из трех слоев: двух внешних слоев, которые действуют как антенны для передачи сигнала, и основного биопоглощающего, который и занимается учетом и распознаванием питательных веществ. Полученные данные передаются на специальное приложение на смартфоне. Кроме того, сам сенсор может менять цвет в зависимости от того, какие вещества содержатся в пище.

Стоит заметить, что подобные устройства создавались и раньше, но они имели целый ворох недостатков: малый период работы и частые подзарядки, необходимость использовать защитный материал, наличие проводов и большие габариты. Новое устройство же имеет размеры всего 2 х 2 миллиметра и лишено вышеописанных недостатков.