В российских больницах будут работать 400 роботов-хирургов

Российский аналог американского робота Da Vinci обладает высокой мобильностью и сможет работать во всех сферах хирургии. Об этом один из разработчиков робота, доктор Дмитрий Пушкарь, главный уролог Минздрава РФ сообщил на пресс-конференции.

«Мы планируем, что в 2019 году отечественный робот выйдет на клинические испытания, на операции, в пяти экземплярах. А в 2020 году, думаю, что в рамках ОМС их в России появится столько, сколько необходимо — для начала 300-400 аппаратов. Сейчас робот проходит испытания на живых животных», — сказал Дмитрий Пушкарь.

По его словам, речь идет не о полностью автоматических операциях, а о роботах, управляемых врачами. Такие аппараты помогают хирургу достичь точности манипуляций до 1 микрона, что значительно превосходит возможности человека. Кроме того, роботы способны самостоятельно анализировать ситуацию.

«На пути ли мы к искусственному интеллекту? Через 50 операций, открываю секрет, наш робот будет доводить иголку на 5-7 градусов, если он почувствует, что врач её не доводит до нужного места», — отметил медик.

Дмитрий Пушкарь отметил, что врачи в разных странах используют американского робота Da Vinci уже сегодня, но значительная часть операций проводится в области урологии, а стоимость его приобретения составляет около 3 млн долларов.

Российская разработка будет дешевле, но при этом точнее, что расширяет сферу применения. Он более портативен и весит 50 кг, что облегчает его транспортировку из одного медучреждения в другое при необходимости. Кроме того, им могут управлять сразу два специалиста, — сообщает Медпортал

Разработчик отметил, что в настоящее время рассматривается вопрос применения роботом лазерных технологий и уменьшение размера механизмов. Планируется, что услуги робота будут доступны в рамках системы ОМС.