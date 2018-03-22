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В российских больницах будут работать 400 роботов-хирургов
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В российских больницах будут работать 400 роботов-хирургов 

ИА Север-Пресс 22 марта 2018
Фото: ИА Север-Пресс
Российский аналог американского робота Da Vinci обладает высокой мобильностью и сможет работать во всех сферах хирургии. Об этом один из разработчиков робота, доктор Дмитрий Пушкарь, главный уролог Минздрава РФ сообщил на пресс-конференции.
«Мы планируем, что в 2019 году отечественный робот выйдет на клинические испытания, на операции, в пяти экземплярах. А в 2020 году, думаю, что в рамках ОМС их в России появится столько, сколько необходимо — для начала 300-400 аппаратов. Сейчас робот проходит испытания на живых животных», — сказал Дмитрий Пушкарь.
По его словам, речь идет не о полностью автоматических операциях, а о роботах, управляемых врачами. Такие аппараты помогают хирургу достичь точности манипуляций до 1 микрона, что значительно превосходит возможности человека. Кроме того, роботы способны самостоятельно анализировать ситуацию.
«На пути ли мы к искусственному интеллекту? Через 50 операций, открываю секрет, наш робот будет доводить иголку на 5-7 градусов, если он почувствует, что врач её не доводит до нужного места», — отметил медик.
Дмитрий Пушкарь отметил, что врачи в разных странах используют американского робота Da Vinci уже сегодня, но значительная часть операций проводится в области урологии, а стоимость его приобретения составляет около 3 млн долларов.
Российская разработка будет дешевле, но при этом точнее, что расширяет сферу применения. Он более портативен и весит 50 кг, что облегчает его транспортировку из одного медучреждения в другое при необходимости. Кроме того, им могут управлять сразу два специалиста, — сообщает Медпортал.
Разработчик отметил, что в настоящее время рассматривается вопрос применения роботом лазерных технологий и уменьшение размера механизмов. Планируется, что услуги робота будут доступны в рамках системы ОМС.
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