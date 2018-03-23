В Америке пчел заменят на квадрокоптеры

В Америке решили проблему вымирания пчел, там изобрели летающие дроны-беспилотники, которые выполняют основную природную функцию этих насекомых. Крупнейшая ритейлинговая компания Walmart подала патент на это изобретение квадрокоптеров, которые могут опылять растения, сообщает Usa Today.

Принцип действия заключается в том, что на нижней стороне у дронов есть специальная липучка, которая позволяет захватывать пыльцу. Такие миниатюрные квадрокоптеры будут перелетать от одного поля к другому, перенося пыльцу. Дроны работаю не по одиночке, а небольшими «роями», в которых есть «рабочие» и «менеджеры», причем если первые просто переносят пыльцу, то вторые анализирую растительность на местности и контролируют, с какого на какой участок переносится пыльца.

Более того, коптеры могут общаться между собой звуками. Они будут оснащены динамиками, которые в тоновом режиме будут обмениваться информацией.

Заявка на патент на изобретение была подана в американское патентное ведомство и сейчас проходит рассмотрение.

Проблема отмирания пчел на планете в последнее время встала очень остро — их поголовье уменьшается с каждым годом. Причинами этого становятся как плохая экология и изменение климата, так и человеческое воздействие. Например, излучение Wi-Fi и сотовых вышек мешает ориентированию насекомых, которые по электромагнитному излучению Земли могли найти дорогу к улью, а при попадании в зону излучения целые рои не могли вернуться домой и погибали.

Пчелы выполняют очень важную функцию в экосистеме — перелетая от растения к растению, они переносят пыльцу, опыляя цветки, тем самым позволяя им размножаться.