Факты о золоте, которые известны немногим

Из всего разнообразия минералов люди выбрали золото. Испокон веков желтый металл становился причиной войн и примирений, за него сражались наши предки и будут, скорее всего, бороться наши потомки. Но почему именно золото, ведь на Земле существуют гораздо более драгоценные и редкие элементы? На самом деле, у золота есть масса преимуществ. Его не слишком много и не слишком мало — как раз столько, чтобы ценность могла сохраняться. Золото не радиоактивно, не ядовито и не вступает в реакцию с другими элементами. А вот и еще несколько удивительных фактов об этом драгоценном металле.