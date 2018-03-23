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Факты о золоте, которые известны немногим
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Факты о золоте, которые известны немногим 

Don't Panic 23 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Из всего разнообразия минералов люди выбрали золото. Испокон веков желтый металл становился причиной войн и примирений, за него сражались наши предки и будут, скорее всего, бороться наши потомки. Но почему именно золото, ведь на Земле существуют гораздо более драгоценные и редкие элементы? На самом деле, у золота есть масса преимуществ. Его не слишком много и не слишком мало — как раз столько, чтобы ценность могла сохраняться. Золото не радиоактивно, не ядовито и не вступает в реакцию с другими элементами. А вот и еще несколько удивительных фактов об этом драгоценном металле.
  • Моряки действительно носили золотые серьги. Таким образом они страховали свое посмертное существование: продав серьгу, друзья могли достойно похоронить матроса.
  • Золото может не только поднять, но и разрушить экономику. Манса Муса, правитель империи Мали, однажды добыл столько драгоценного металла в Египте, что началасьдевальвация.
  • Китай использует заключенных для добычи золота. Правда, сами шахты виртуальные: граждане бандиты тянут смены в World Of Warcraft. Источники сообщают о стотысячной армии подневольных геймеров Поднебесной.
  • Нет ни одного континента без золота. Последние войны за этот драгоценный металл пройдут, скорее всего, в заснеженных пустынях Арктики.
  • В листьях эвкалипта тоже содержится золото.
  • Все золото, когда-либо добытое на Земле, поместится в три плавательных бассейна олимпийских стандартов.
  • Почти половина всего золота мира была добыта в Витватерсранде, Южная Африка.
  • Есть люди, которые боятся золота. Болезнь зовется аурофобия.
  • Больше всего золота осело в карманах индийских домохозяек. Этим скромным красоткам принадлежит около 11% золота в мире.
  • Самый большой золотой слиток в мире весит 250 кг.
  • Большая часть золота в земной коре — внеземного происхождения. Этот драгоценный металл подарили нам метеориты.
  • Олимпийское золото состоит из золота всего на 1%.
  • Одна тонна сотовых телефонов содержит больше золота, чем тонна золотоносной руды.
  • В Дубае стоят банкоматы, выдающие золотые слитки.
  • Тестеры мороженого используют золотые ложки, чтобы купировать послевкусие. Эстеты!
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