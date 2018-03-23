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Рыба-робот поможет изучить дно
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Рыба-робот поможет изучить дно 

Рамблер 23 марта 2018
Фото: sciencemag.org
Новое изобретение под названием SoFi может снимать и фотографировать на глубине более 15 метров. Робот управляется с помощью электрических сигналов, которые ему подает ученый.
В журнале Science Robotics были опубликованы результаты, полученные во время испытаний рыбы-робота. SoFi легко маневрирует, перемещаясь не только в стороны, но и вверх-вниз. Главных отличием от других подобных аппаратов является удивительная маневренность робота: он не привязан к судну и не оснащен тяжелыми винтами.
"Спина" робота сделана как чехол из силиконового каучука и гибкого пластика под которым спрятана вся электроника. В корпусе установлена камера, позволяющая SoFi вести высококачественную съемку даже на большой глубине.
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