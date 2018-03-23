Рыба-робот поможет изучить дно

Новое изобретение под названием SoFi может снимать и фотографировать на глубине более 15 метров. Робот управляется с помощью электрических сигналов, которые ему подает ученый.

В журнале Science Robotics были опубликованы результаты, полученные во время испытаний рыбы-робота. SoFi легко маневрирует, перемещаясь не только в стороны, но и вверх-вниз. Главных отличием от других подобных аппаратов является удивительная маневренность робота: он не привязан к судну и не оснащен тяжелыми винтами.

"Спина" робота сделана как чехол из силиконового каучука и гибкого пластика под которым спрятана вся электроника. В корпусе установлена камера, позволяющая SoFi вести высококачественную съемку даже на большой глубине.