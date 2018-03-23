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LA Times: Amazon научила свои почтовые дроны распознавать человеческие жесты
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LA Times: Amazon научила свои почтовые дроны распознавать человеческие жесты 

ТАСС 1 час назад
Фото: N+1
НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Американская компания Amazon официально зарегистрировала патент на почтовый беспилотник, способный распознавать жесты человека. Об этом в пятницу сообщила газета The Los Angeles Times.
Такая функция, как пояснили разработчики новинки, необходима дрону для самостоятельного «общения» с клиентами, ожидающими доставки груза. «Летающий курьер», по сведениям газеты, может регулировать свои действия в зависимости от поведения встречающего его человека. Поднятый вверх большой палец беспилотник воспринимает как знак одобрения, размахивание руками — как сигнал угрозы. Дрон в состоянии распознавать и некоторые другие жесты, оценивая которые, он и принимает решение о завершении доставки груза или возвращении на базу.
Amazon с 2016 года занимается разработкой беспилотных летательных аппаратов для доставки мелких грузов. На сегодняшний день компания располагает несколькими экспериментальными дронами, способными развивать скорость около 80 км/ч и подниматься на высоту до 120 м.
Власти США, по данным издания, пока не выдавали разрешений на использование подобных беспилотников в коммерческих целях. Такие лицензии, как отмечается, будут выдаваться лишь при обеспечении полной гарантии безопасности полетов этих аппаратов в городских условиях.
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