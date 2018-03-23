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Эмоционального робота‐танцора создали в Китае. Видео
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Эмоционального робота‐танцора создали в Китае. Видео 

360tv.ru 23 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Китайская компания Baidu, которая владеет крупнейшей поисковой системой страны, разработала танцующего робота, который способен реагировать на эмоции наблюдателя. Об этом сообщил портал Techcrunch.
Уточняется, что разработка представляет собой танцующий динамик на шести осях, который способен изображать свои эмоции на сенсорном
LED-экране
благодаря мигающим светодиодам.
Робот получил название Raven R. Благодаря взаимодействию всех двигателей и специально написанному программному обеспечению, робот может не только смотреть на людей, но также отвечать на вопросы или танцевать с ними под музыку.
В компании отметили, что робот способен делать то же самое, что и разработки от Google и Amazon. Согласно сообщению разработчиков, Raven R может даже заказывать продукты, управлять домашними устройствами или искать информацию из поисковой системы
компании-разработчика
Специалисты из Массачусетского технологического института презентовали общественности устройство, которое поможет лучше узнать подводный мир и его обитателей. Ученые создали робота, который двигается, как обычная рыба.
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