Оцифрована коллекция первых звукозаписей 

Калифорнийский университет в Санта-Барбаре оцифровал тысячи архивных звукозаписей конца XIX — начала XX века. Получилась огромная коллекция первых записей, которые в прошлом можно было прослушать только на фонографе, сообщает портал vokrugsveta.ru.
Фонограф — первый прибор для записи и воспроизведения звука, который изобрел Томас Эдисон в 1877 году. Благодаря этому устройству люди услышали звучание человеческого голоса в записи, а также музыку и спектакли.
В оцифрованной коллекции есть записи речей самого изобретателя Эдисона, президентов США Теодора Рузвельта и Уильяма Тафта. Кроме того, в архиве сохранились песни Первой мировой войны, фокстрот, фрагмент знаменитой оперы "Кармен" Жоржа Бизе, марши и даже композиции на русском языке.