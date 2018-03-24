Оцифрована коллекция первых звукозаписей

Калифорнийский университет в Санта-Барбаре оцифровал тысячи архивных звукозаписей конца XIX — начала XX века. Получилась огромная коллекция первых записей, которые в прошлом можно было прослушать только на фонографе, сообщает портал vokrugsveta.ru.