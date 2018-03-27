Представлен LED-гаджет для рисования светом

На Indiegogo ведется сбор средств для выпуска уникальной светодиодной цветной лампы UniColor. Модель создает световые эффекты, воспроизводя 16 миллионов цветов. На краудфандинговой площадке LED-гаджет UniColor оценен в $80 за маленькую версию и $120 — за большую. По завершении кампании, цены вырастут до $150 и $180 соответственно.

Пользователю предлагают четыре сотни разных режимов, а также удобный беспроводной пульт, позволяющий управлять лампой с расстояния до 20 метров. С помощью новой разработки можно снимать процесс на камеру, меняя при этом настройки. Комплектация подразумевает крепление для мобильных устройств. UniColor представлена в двух версиях: длиной полметра и метр. Устройство отличается наличием защитой от воды и пыли по стандарту IP67. Изделие удалось успешно протестировать в соленой воде. Кроме того, корпус гаджета выдержит падение с высоты до пяти метров.

Питается девайс от аккумулятора на 8 часов работы (в версии Pro — до 4 часов), заряжать его можно при помощи портативного аккумулятора или классического зарядного устройства. Светит устройство на 180 градусов на расстоянии до 1,5 метров.