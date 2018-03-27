Выбираем смарт-часы

Один из самых перспективных и востребованных товаров на рынке электроники — умные часы. В 2017 году их продажи выросли на 150%. За несколько лет спрос может увеличиться в пять раз. Как правильно подойти к выбору, чтобы не разочароваться в покупке? Разобраться в особенностях устройства и сориентироваться в ассортименте телеканалу «МИР 24» помог известный техноблогер Евгений Козлов

Еще до похода в магазин надо определиться с тем, для чего вам нужны смарт-часы — для тренировки, уведомлений или для вас это просто модный аксессуар. На покупку первых в жизни умных часов Евгений предлагает не тратить много денег. Основные функции, которыми пользуются владельцы таких устройств — это измерение шагов, пульса и высоты над уровнем моря, чтобы потом в специальном приложении подсчитать количество сгоревших калорий и фазы сна. С такой задачей может справиться простой фитнес-трекер.

«Некоторые часы могут даже определить калорийность съеденных блюд через специальные приложения. Стоят такие часы менее трех тысяч рублей — это первый класс устройств», — отмечает Евгений.

В более дорогие модели смарт-часов вставляется сим-карта. Это превращает их в мини-смартфон. С их помощью можно принимать сообщения, читать новости, звонить и расплачиваться в магазине. Впрочем, по статистике, этими функциями обладатели умных часов пользуются не так уж и часто. { Невидимые убийцы

Гаджеты смертельно опасны?

«Кто покупает умные часы, которые показывают сообщения? Тот, кто их часто получает и много общается. С их помощью можно посмотреть, что за сообщение пришло, не доставая телефон и экономя его заряд», — поясняет эксперт.

Характеристики, на которые стоит обратить внимание, — водонепроницаемость и емкость аккумулятора. Модели премиум-сегмента держат заряд до четырех дней. Еще один признак премиальности — круглый экран. Это более дорогая технология. Цена на такие устройства стартует от 24 тысяч рублей.

«В таких моделях красивый качественный экран с довольно высоким разрешением. Управление осуществляется с помощью кольца. В них используется довольно продвинутая операционная система, которая позволит этим часам долго работать», — отмечает Евгений.

Покупая премиум-часы, следует внимательно отнестись к операционной системе, которая на них установлена.

«Не все умные часы поддерживают iOS, поэтому эти часы невозможно подключить к смартфону на андроид», — обращает внимание блогер.

Еще один важный сегмент — детские смарт-часы. В эти устройства помимо сим-карты устанавливают GPS или ГЛОНАСС датчики. Они позволяют отслеживать местонахождение ребенка.

«Это немного другой сегмент, хоть и тоже умные часы. Этот гаджет предназначен для спокойствия родителей», — отмечает эксперт. Сам Евгений — опытный пользователь. На его руке уже шестые смарт-часы. Модель с традиционным циферблатом похожа на обычную механику. Однако внутри несколько датчиков, которые отслеживают физическую активность и передают всю информацию по блютус-каналу на телефон. Заряда батареи хватает на семь месяцев.

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