10 изобретений, приближающих будущее

То, что из воздуха можно делать деньги, мы знали давно. А теперь, оказывается, можно добывать еще и воду. Причем, буквально.

Так, инженеры из Массачусетского технологического института создали девайс, который сможет из воздуха, влажность которого превышает 10%, добыть драгоценную жидкость. Им уже удалось за сутки «выкачать» из атмосферы около стакана.

Эта новость может сперва показаться незначительной, но ученые давно пугают нас угрозой дефицита питьевой воды, поэтому это важное открытие. И к счастью, не единственное.

Помимо многочисленных гаджетов, которые упрощают нам жизнь, большие умы думают и над решением важных проблем. Playboy собрал десять самых интересных изобретений в разных областях, которые могут кардинально изменить жизнь человечества. Протезы нового поколения

Тысячелетиями люди завидовали ящерицам — хорошо им, отпал хвост — вырастили новый. И хотя эволюция нам такого подарка не сделала, но с проблемой утраты конечностей и некоторых внутренних органов люди учатся справляться самостоятельно.

Уже изобрели бионические протезы — ими можно управлять силой мысли, и они дают «обратную связь», помогая человеку почувствовать температурное и физическое воздействие на его искусственную руку или ногу. Графен — материал будущего

Представь себе практически полностью прозрачный, очень тонкий, да к тому же и сверхпрочный материал. Представил? Именно таким является графен, который совершенно случайно открыли ученые из Университета Арканзаса.

Потом они также случайно (везучие ребята!) поняли, что он еще может вырабатывать энергию с помощью окружающей среды. Потенциал у этого изобретения огромный — от применения в солнечных батареях и электродах суперконденсаторов до создания крошечных генераторов. Главный искусственный орган

Все знают, если у человека отказывает сердце, он умирает. Но современная медицина с таким исходом не согласна. Сразу несколько компаний работают над созданием аналога органа, который бы не только выполнял все функции оригинала, но и не держал бы человека прикованным к проводам.

Так, в 2015 году американская компания Abiomed представила полностью автономное постоянное искусственное сердце для имплантаций, срок работы которого составил 18 месяцев. Пока такие «запасные части» стоят очень дорого, и жизнь с искусственным сердцем трудно назвать полноценной, но ведь это только начало! Асфальт с подзарядкой

Тем временем, пока в России мечтают просто о ровном качественном асфальте, в Голландии уже готовятся ездить по дороге, которая сама себя починит, да еще и электромобиль зарядит.

Своим удивительным способностям асфальт обязан стальным волокнам, по которым проводится ток. Когда автополотно нагревается, происходит затягивание мелких трещин, не давая им увеличиваться. Надо позвонить в Голландию и узнать, может, они отсыпят и нам немного чудо-дороги? Ну, очень надо. Революционные колеса

Похоже, компании Michelin, как и нам, понравилась предыдущая задумка. Потому что они разработали колеса под стать голландским дорогам. Только представь — новинка из пористого материала, которая совсем не боится проколов и заставит хозяина забыть о подкачке.

А протектор, напечатанный на 3­D-принтере, можно менять, подстраивая под дорожные и погодные условия. Что об этой диковинке думают владельцы шиномонтажек, и стало ли им уже страшно — пока неясно. Верный друг-робот

Если собрать все новости про новых роботов, то наверняка получится талмуд, объему которого позавидуют многие словари. Чуть ли не с каждым днем они становятся все умнее, человечнее и полезнее.

И пусть «Черное зеркало» пугает нас безрадостными перспективами дружбы с киборгами, мы бы с удовольствием обзавелись механическим питомцем, который радуется и выполняет трюки, как настоящий, но имеет огромное преимущество в отсутствии… биологических отходов. Экзоскелет

Любители игровой вселенной Stalker могут многое тебе рассказать про преимущества и прелесть экзоскелетов. Однако, данное изобретение не только фантазия, но и реальность. Это устройство помогает и больным параличом, и здоровым людям.

Например, корейцы уже вовсю применяют это новшество для выполнения тяжелой физической работы. Кто знает, может быть, в будущем все начнут «прокачиваться» именно так? Цветы-светильники

Признайся, ты хотел в детстве скрестить светлячка и мамин фикус? Нет? Тогда нет ничего удивительного в том, что ты не посвятил свою жизнь биомимикрии. А вот некоторые ученые из Массачусетского технологического института, коллеги тех, кто добывает воду, решили создать растения, которые будут светиться в темноте.

Не будем вдаваться в подробности того, как именно они это делали, но им таки удалось добиться слабого, но заметного свечения некоторых представителей фауны. Зачем? Во-первых, это красиво, а, во-вторых, может быть полезно в качестве альтернативного источника света. Все, нам уже захотелось прогуляться по саду-ночнику. А тебе? Шикарная альтернатива маршрутке

Пробки на дорогах, давка в метро — неужели этому не будет конца? Спокойствие, за дело взялась Nasa, так что скоро все должно измениться!

Американское ведомство вместе с компанией SkyTran разрабатывают принципиально новый, экологичный вид общественного транспорта, который хорошо знаком нам по футуристическим фильмам. Это будет летающая кабина, подвешенная на рельсах. Первыми добираться на работу по воздуху должны начать жители Тель-Авива. А потом, может быть, и мы. Электронная кожа

Последнее изобретение в нашем списке появилось уже несколько лет назад, но буквально в этом месяце стало еще «навороченней». Эту обновку могут носить как люди, так и роботы. Благодаря куче сенсоров, электронная кожа, которую создали ученые из университета Боулдера, как и обычный эпидермис, умеет чувствовать температуру, давление и влажность.

Чисто теоретически, она сможет не только улучшить существующие протезы, но и позволит вживлять дополнительные датчики для непосредственного подключения тела человека к различным приборам. Может, на ней в будущем будут еще все параметры высвечиваться, чтобы у нас, наконец, перестали брать кровь из пальца? Будем надеяться.