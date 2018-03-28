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Теперь звуком в GarageBand можно управлять лицом
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Теперь звуком в GarageBand можно управлять лицом 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Теперь звуком в GarageBand можно управлять лицомApple продолжает интегрировать возможности камеры TrueDepth в различные приложения.
Сегодня ночью обновилась программа Garage Band. Главное изменение — возможность управления музыкой с помощью лица.
В приложении появилась новая педаль Modern Wah для гитаристов. Силу её нажатия можно регулировать с помощью лица, открывая и закрывая рот. Также можно изменить положение педали и звучание инструмента.
Для этого нужно нажать на специальную иконку Face ID в верхней части интерфейса (как на заглавной картинке). Лицо пользователя при этом должно попадать в обзор камеры TrueDepth.
Мимикой также можно управлять и большей частью синтезаторов. От положения рта зависит громкость и насыщенность звучания.
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