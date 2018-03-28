Теперь звуком в GarageBand можно управлять лицом

Теперь звуком в GarageBand можно управлять лицомApple продолжает интегрировать возможности камеры TrueDepth в различные приложения.

Сегодня ночью обновилась программа Garage Band. Главное изменение — возможность управления музыкой с помощью лица.

В приложении появилась новая педаль Modern Wah для гитаристов. Силу её нажатия можно регулировать с помощью лица, открывая и закрывая рот. Также можно изменить положение педали и звучание инструмента.

Для этого нужно нажать на специальную иконку Face ID в верхней части интерфейса (как на заглавной картинке). Лицо пользователя при этом должно попадать в обзор камеры TrueDepth.

Мимикой также можно управлять и большей частью синтезаторов. От положения рта зависит громкость и насыщенность звучания.