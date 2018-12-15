Как выглядит старейшая рукописная карта Земли

Еще в 1587 году итальянец Урбано Монте создал атлас, который принято считать самым старым на Земле. Правда, до наших дней он сохранился в "разобранном" виде: части рукописи требовали большой работы для того, чтобы привести их в почти первозданный вид. Это сделали ученые из Стэнфорда, отреставрировав более 50 страниц. Они представили старейшую рукописную карту нашей планеты.

David Rumsey Map Collection

Карта показывает, каким мир был 430 лет назад. Все детали: континенты, острова, реки, озера и даже мифические объекты, были прорисованы Монте вручную. А центром проекции в своем географическом исследовании итальянец сделал Северный полюс. На карте можно найти как загадочных волшебных существ, например единорога или гигантских птиц, так и привычных нашему глазу верблюдов.

David Rumsey Map Collection

Все страницы старейшей карты были оцифрованы. Теперь ее могут увидеть все желающие.