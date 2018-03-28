Ученые показали старейшую рукописную карту Земли

Еще в 1587 году итальянец Урбано Монте создал атлас, который принято считать самым старым на Земле. Правда, до наших дней он сохранился в "разобранном" виде: части рукописи требовалось "починить". Это сделали ученые из Стэнфорда, отреставрировав более 50 страниц, и представили миру старейшую рукописную карту нашей планеты.

David Rumsey Map Collection

Все детали карты: континенты, острова, реки, озера и даже мифические объекты были прорисованы Монте вручную. А центром проекции в своем географическом исследовании итальянец сделал Северный полюс.

David Rumsey Map Collection

Все страницы старейшей карты были оцифрованы и теперь ее могут увидеть все желающие.