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Ученые показали старейшую рукописную карту Земли
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Ученые показали старейшую рукописную карту Земли 

Рамблер 4 часа назад
Фото: David Rumsey Map Collection
Еще в 1587 году итальянец Урбано Монте создал атлас, который принято считать самым старым на Земле. Правда, до наших дней он сохранился в "разобранном" виде: части рукописи требовалось "починить". Это сделали ученые из Стэнфорда, отреставрировав более 50 страниц, и представили миру старейшую рукописную карту нашей планеты.
David Rumsey Map Collection
Все детали карты: континенты, острова, реки, озера и даже мифические объекты были прорисованы Монте вручную. А центром проекции в своем географическом исследовании итальянец сделал Северный полюс.
David Rumsey Map Collection
Все страницы старейшей карты были оцифрованы и теперь ее могут увидеть все желающие.
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